La "Bouche rouge", une variété de châtaignes ardéchoises

Nous nous sommes rendus en Ardèche pour découvrir la préparation de la "Bouche rouge", une variété de châtaignes de la région. Ce bijou de gourmandise, se démarquant par sa texture charnue et fondante, est courtisé par les chocolatiers de toute la France. Mais ses secrets de fabrication sont gardés jalousement par les rares artisans chocolatiers qui en confectionnent.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.