La canicule, déjà, dans les années 40 : Sous la chaleur, "Paris est devenu Paris slip"

"Paris est redevenu Paris plage et Paris slip !" En 1946, le présentateur des informations télévisées de l'ORTF s'amuse en commentant les images des quais de Seine pris d'assaut. La canicule - déjà - est le sujet de tous les commentaires. Il est de bon ton, alors, de marcher pieds nus sur le bitume parisien et... de piquer une tête dans la Seine. La piscine Deligny est prise d'assaut. Et la bière, décrite comme la meilleure boissons désaltérante, coule à flots.





Ce reportage est issu du journal télévisé de 13h du mercredi 21 juin 2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21/06/2017 des sujets sur l’actualité, un point sur la météo du jour, des reportages en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.