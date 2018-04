La CGT Energie coupe le courant à la gare Saint-Jean à Bordeaux

Interrogé au téléphone, Christophe Garcia, secrétaire général CGT Energie de Bordeaux, évoque pour sa part des écrans et des micros de communication coupés, ainsi que des guichets et des commerces fermés. La circulation des trains, perturbée par la grève des cheminots, n'aurait en revanche pas été affectée par la coupure, tout de même responsable de quelques dégâts collatéraux. "Un certain nombres de commerces et d'habitations à proximité de la gare ont aussi subi cette coupure de courant", explique le syndicaliste.





L'électricité, qui devait initialement être rétablie assez rapidement, n'a finalement été remis qu'aux environs de 16h par Enedis, chargée de l'opération. "C'est bien la preuve qu'il y a une réelle dégradation du service public", se désole Christophe Garcia.