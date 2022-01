"La cinquième vague de Covid-19 est peut-être la dernière", espère Olivier Véran

Après près de deux ans d’épidémie mondiale, bientôt la fin du tunnel ? Dans les colonnes du Journal du Dimanche, le ministre de la Santé Olivier Véran s’est montré optimiste ce dimanche 2 janvier : "Cette 5e vague sera peut-être la dernière. Omicron est tellement contagieux qu'il va toucher toutes les populations du monde. Il va entraîner une immunité renforcée : on sera tous plus armés après son passage", a-t-il assuré.

Mais à une condition, selon Olivier Véran : "Il faut continuer à vacciner la planète en urgence, notamment dans les pays où l'accès aux doses est plus compliqué", a-t-il appelé, expliquant que c'était dans ces pays où "les populations y sont plus souvent immunodéprimées, notamment du fait de l’épidémie de sida" que le terrain est le propice à voir émerger les nouveaux variants les plus dangereux. Dans le JDD, le ministre de la Santé déclare à ce sujet que "la France est le troisième contributeur mondial d'envoi de vaccins vers les pays les plus pauvres".

Un constat partagé par les scientifiques. "Nous pouvons espérer nous trouver devant l'une des évolutions d'infections virales avec des virus de plus en plus contagieux mais beaucoup moins virulents, et qui renforcent l'immunité de la population", a expliqué samedi sur LCI le Pr Christian Bréchot, virologue et président du Global Virus Network. "Est-ce le dernier ? C'est difficile à dire, cela va dépendre de ce qu'il va se passer au niveau mondial."