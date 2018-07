La climatisation en voiture, utile en période de chaleur

Les vacances ont commencé et avec elles, les trajets de longues distances. Avec la forte chaleur enregistrée, la climatisation de la voiture en état de marche est nécessaire. Souvent, les vacanciers attendent le dernier moment pour la faire contrôler. Des startups proposent sur leur site des centaines de devis de garages pour la recharge de la climatisation, avec des prix variant entre 70 euros et 95 euros.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.