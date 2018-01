La commune de Bar-sur-Seine fortement frappée par l'inondation

Le fleuve d'ordinaire si tranquille s'est déchaîné à Bar-sur-Seine et laisse derrière lui des paysages de désolation. Les habitants, impuissants face à la catastrophe, tentent tant bien que mal de limiter les dégâts. Une cinquantaine de foyers sont privés de chauffages. Les commerces et les écoles sont fermés. Néanmoins, l'eau devrait redescendre peu à peu.



