La communion, une étape importante pour affirmer la foi des jeunes catholiques

Après des années de catéchisme, les jeunes catholiques procèdent à leur communion. A Sains-en-Gohelle, dans le Pas-de-Calais, c'est en aube blanche que Maïssane, douze ans, entre dans son église, aux côtés de sa marraine. Pour elle et ses camarades communiants, cette célébration est un moyen d'affirmer leur foi. Un engagement qui fait la fierté de la famille. En procédant à sa communion, Maïssa a acquis des valeurs utiles pour son passage à l'adolescence.



