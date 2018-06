La compagnie aérienne HOP refuse l’accès à une passagère à cause de son handicap

Après avoir donné un cours aux élèves de l'école nationale d'administration pénitentiaire (Enap) à Agen, Martine Herzog-Evans, professeur de droit privé, s'apprêtait à rentrer chez elle, à Paris. Un trajet qu'elle effectue très fréquemment en avion. Mais cette semaine, cette routine a été perturbée. L'universitaire n'a pas pu monter à bord en raison ... de son handicap.





Me Herzog-Evans souffre d'une maladie génétique qui l'empêche de rester en position debout trop longtemps. Pour se déplacer, elle utilise une canne-siège. "Je suis atteinte d’une maladie génétique qui rend mes articulations hyperlaxes", détaille-t-elle dans les colonnes de Sud-Ouest. "Je suis sujette à des entorses à répétition. (...) Le personnel de l’aéroport m’avait installée dans un fauteuil pour aller jusqu’à l’avion quand on est venu me dire que le commandant de bord ne souhaitait pas que j’embarque…"