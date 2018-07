La confiture de groseille, une recette vieille de six siècles !

A Bar-le-Duc, dans la Meuse, c'est la saison des groseilles. Dans la famille Clisson, la culture de groseilles est une passion depuis vingt ans. De la cueillette, qui nécessite de la doigté, jusqu'à la mise en pots de confiture, tout se fait dans la tradition. On épépine par exemple le fruit avec la pointe d'une plume d'oie et depuis 1344, la recette, jalousement gardée, reste la même.



