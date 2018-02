La Corse commémore l'assassinat du préfet Claude Erignac

En la présence d'Emmanuel Macron, la cérémonie de commémoration du 20e anniversaire de l'assassinat de Claude Erignac s'est tenue ce mardi 6 février 2018 en Corse. La femme et les deux enfants du préfet y ont également assisté. "Jamais, je ne pensais revenir sur ce lieu maudit", a affirmé la veuve lors de son discours émouvant.



