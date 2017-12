La Côte d'Azur réveillonne en douceur

Si vous passez Noël sur la Côte d'Azur, vous êtes bien chanceux. Les températures étaient plus que clémentes, affichant les quinze degrés. Mais ce qui n'empêche pas la neige de tenir en montagne. Une météo de rêve qui ravit les vacanciers.



