La course aux cadeaux continue

Quinze pour cent des Français n'ont pas encore fait leurs emplettes pour Noël. C'est la ruée vers les derniers achats pour les retardataires et les ateliers du père Noël ne désemplissent pas. Les Français ont un panier moyen de 100 euros et trois cadeaux incontournables se démarquent cette année.



