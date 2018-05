La course camarguaise, une tradition dans le Languedoc-Roussillon

À Baillargues, dans l'Hérault, une quinzaine d'adolescents à la recherche d'adrénaline se forment à défier les taureaux, deux fois par semaine. Appelée course camarguaise, c'est une tradition ancrée dans la culture du Languedoc-Roussillon. Plus qu'un sport, celle-ci apprend aux apprentis raseteurs à maîtriser le danger. Le but de ce jeu ? Attraper le gland fixé sur les cornes d'un taureau.



