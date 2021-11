"La cravate, c'est has-been" : cette pièce du dressing masculin va-t-elle bientôt disparaître ?

Pour en avoir le cœur net, direction le quartier d'affaires de La Défense (Hauts-de-Seine) où le JT de 20H a mené son enquête, en vain. Ce petit bout de tissu semble avoir disparu. "C'est dérangeant, il faut quand même être un minimum à l'aise quand on travaille. La cravate, c'est has-been", lance ainsi un salarié. "Je n'ai même pas besoin de cravate parce que les clients que je rencontre sont habitués à un style vestimentaire normal et décontracté", renchérit un autre.

"Ces gens-là ont montré qu'on pouvait être bon, compétent, entrepreneur et réussir sans porter de cravate ni de costard. Résultat : tout le monde se dit que, moi aussi, je peux travailler de cette façon-là", explique-t-il. Dans les magasins même constat, la cravate est désormais reléguée au fond dans un tout petit espace. "Il y a un peu plus de 20 ans, le rayon cravates aurait pu faire tout le mur", indique Erika Joffrin-Cadix, directrice de l'offre chez Jules.

La cravate résiste aussi pour certaines occasions comme les mariages. C'est ce que constate Roxane qui en filme une vingtaine chaque année, même si récemment, elle avoue que le nœud papillon a changé la donne. "Je dirais que c'est une question de génération. Parce qu'à chaque fois dans les mariages plus jeunes où il y a des gens qui se marient entre 25 et 30 ans, c'est généralement le nœud papillon qui prime", souligne-t-elle.

Reste un secteur où elle demeure incontournable : la politique. A l'Assemblée nationale, même si elle n'est plus obligatoire depuis 2017, la cravate reste par exemple ultra-majoritaire. Quant au président, sur sa photo officielle, il porte une cravate de marque française, fabriquée dans le loir-et-Cher. Une marque qui s'est spécialisée dans la création de modèles avec des motifs insolites. Et si c'était ça la solution ? "Notre idée, c'est d'apporter quelque chose de moins conformiste, de ne plus être un marqueur d'uniformité, mais au contraire un marqueur d'originalité", avance Alexandre Chapelier, fondateur de Cinabre. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. "Chaque année, nos ventes de cravates augmentent de 30%, voire plus", précise-t-il, convaincu que la mode étant un éternel recommencement, la cravate reprendra bientôt toute la lumière.