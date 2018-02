La Croisette fait peau neuve pour accueillir le Festival du cinéma

La Croisette, qui a vu le jour avec le Festival du Cannes, a fortement contribué à l'économie de la ville. Il est donc tout à fait évident qu'on prenne soin d'elle. Et justement, depuis un mois, des bulldozers ont envahi la baie pour répartir 80 000 m³ de sable. On souhaite en effet faire passer les plages de 30 à 40 mètres de large. Pour ce faire, dix millions d'euros de travaux ont été engagés, financés par la ville et les plagistes. On découvrira le nouveau visage des plages de Cannes dès le printemps, juste à temps pour le Festival du film.



