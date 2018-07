La croisière s'amuse : 25 000 repas servis par jour

Plus de 25 000 repas sont servis tous les jours dans dix restaurants à bord d'un des plus gros paquebots au monde. Spécialités italiennes, françaises ou plus exotiques, il en a pour tous les appétits. Les plats sont testés chaque soir par un chef cuisinier, qui s'adapte aux goûts des 61 nationalités différentes présentes à bord.



