La crue de la Marne a atteint un niveau jamais vu depuis 40 ans

Tous les ans, on s'attend à ce que la Marne monte. Mais cette année, elle en a surpris plus d'un et a fait d'innombrables dégâts. Aux abords de la rivière, les habitants ont tenté de limiter la casse mais son niveau a dépassé les trois mètres. Une situation qui ne s'est pas produite depuis 40 ans. L'eau a inondé les maisons et s'est infiltrée dans les murs. Pour effacer les stigmates de cette forte crue, les voisins n'hésitent pas à s'entraider. Certains font déjà appel à des experts pour constater les dégâts. Le niveau de la Marne devrait baisser progressivement mais les précipitations attendues demain, jeudi 25 janvier, pourraient ralentir la décrue.



