La crue de la Seine offre un spectacle impressionnant

La crue de la Seine, qui devrait encore durer plusieurs jours, devient une curiosité pour beaucoup. Son débit est dix fois supérieur que d'habitude. Paris sous l'eau, c'est un tout autre paysage et cela impressionne notamment les photographes amateurs et les touristes. Et comme à chaque grande crue, les déchets flottants sont charriés et certains sont même bloqués dans les contre-courants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.