La crue fige les paysages de l'Île-de-France

Les dégâts provoqués par la crue de 2016 restent encore dans les mémoires des habitants de la région parisienne. Moins de deux ans après, la scène se répète. Bon nombre d'habitants ont les pieds dans l'eau, comme à Crosne et à Villeneuve-Saint-Georges. Cerné par les eaux, le parc départemental de Noisy-le-Grand est inaccessible. Malgré l'absence de pluie, la décrue devrait encore prendre plusieurs jours. Les dégâts seront conséquents. Un centre d'hebergement a été ouvert le 26 janvier 2018.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.