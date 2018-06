La Cueillette de Peltre vous ouvre son jardin pour cueillir ses fruits et légumes

Rien de plus frais ! Cueillir soi-même ses fruits et légumes permet de s'assurer de la qualité et de l'origine de ses aliments. De plus, c'est bien plus économique et plus convivial que de faire ses courses dans les supermarchés. Et c'est une tradition en Moselle. Depuis 25 ans, la Cueillette de Peltre, grand magasin à ciel ouvert, accueille les familles pour faire le plein de légumes et de fraises.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.