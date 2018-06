La cueillette des abricots commence

Sylvain Gervasoni et son frère trouvent toujours autant de plaisir chaque année en récoltant leurs premiers abricots. Bien mûrs et soigneusement récoltés, ceux-ci sont déjà en vente sur les étals des marchés locaux. Bien que la récolte ait baissé de 30%, en cette saison 2018, nos deux arboriculteurs sortent satisfaits avec des abricots plus sucrés et juteux grâce à la chaleur et à l'humidité.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.