La cuisine basque, une cuisine du terroir

Helena et Benat Laxague sont à la tête de la Ferme Auberge Menta située aux Aldudes. Alors que Benat se charge de l'élevage et de la production de fromages, Helena s'occupe de la cuisine. Dans leur auberge, on ne sert que des produits de la ferme familiale. Des produits du terroir qui permettent d'avoir une cuisine goutteuse et généreuse. Celle-ci est à savourer et à partager en famille.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.