La cuisine des fleurs, comestibles ou non ?

Ce jour, Cyril nous présente la recette de la rosace de radis, fleur d'ail. Pour ce faire, prendre un radis noir, le découper en fines tranches et tailler celles-ci en petits cercles à l'aide d'un emporte-pièce. Couper en deux des mini courgettes et les poiler dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles grillent. Disposer ensuite le radis en rosace, déposer les courgettes dessus et ajouter des petites fleurs d'ail. Découvrez aussi en images, quelques fleurs comestibles, où les trouver, et la recette du sorbet hibiscus framboise.



Ce dimanche 29 avril 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous fait une fleur... à table. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du dimanche 29 avril 2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.