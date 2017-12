La cuvée "Champagne by Clara Morgane" au cœur d'une polémique

"Ça fait un peu sexy sexe... Pour mes ancêtres je ne peux pas accepter ça", a réagi auprès de le comte Loïc Chiroussot de Bigault de Cazanove, 67 ans, descendant direct du fondateur de la maison de champagne Charles de Cazanove créée en 1811. Aux yeux de ce membre issu "de la vieille noblesse française", il ne s'agit pas de "juger" l'ancienne actrice, désormais mannequin, animatrice et chanteuse, mais de "protéger" son nom à travers son "droit patrimonial".





"Ce qu'on demande c'est que les étiquettes soient modifiées pour que le nom de Cazanove ne soit plus associé à celui de cette personne", a dit Me Ludot, qui a assigné en référé la marque désormais propriété de la SAS Charles de Cazanove, au titre de "la protection du nom" et du "droit au respect de la personne".