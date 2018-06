La décrue est amorcée à Peyrehorade

Au fur et à mesure que l'eau se retire, les habitants de Peyrehorade regagnent leurs maisons tout en constatant les énormes dégâts qui y ont été engendrés. Mais, dans certains quartiers l'eau n'a toujours pas été évacuée. Les écoles de la ville, toujours fermées, devraient rouvrir le lundi 18 juin. Certains parents ont pris un jour de congé pour aider les enseignants et le personnel afin que leurs enfants retrouvent leur école.



