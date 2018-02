La double vie de Georges Bron

C'est la première semaine des vacances de février. A Morzine, dans la Haute-Savoie, Georges Bron s'occupe de ses chèvres avant d'enfiler sa tenue de moniteur dans l'école de ski française. Depuis 40 ans, le doyen des moniteurs d'Avoriaz, "né avec des skis aux pieds", reste vif, même s'il commence à sentir le poids de l'âge. A la fermeture des stations d'hiver, en fin avril, il ira dans les alpages et fera du chevrotin et la tonte de ses 47 chèvres.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/02/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.