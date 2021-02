Après avoir vaincu le Covid-19, la doyenne des Français fête ses 117 ans

Elle est l'une des femmes les plus âgées au monde mais le Covid-19 n'a pas eu de prise sur elle. Sœur André a eu la maladie en janvier et ne s'en est même pas "rendu compte" : jeudi 11 février, elle fêtera ses 117 ans avec un menu de fête, une messe et un petit porto pour commencer.

Son anniversaire a un goût de résurrection cette année dans son Ehpad de Toulon, brutalement touché pour la première fois par le Covid-19 en janvier, avec 81 cas positifs et une dizaine de décès. Sœur André s'en souvient à peine : "Je ne suis pas sûre que je l'ai eu. On me dit que je l'ai eu, j'ai été très fatiguée, c'est vrai, mais je ne m'en rends pas compte. Je ne me suis pas rendu compte. On m'a laissée couchée", explique-t-elle à l'AFPTV.

Mais derrière son épaule, David Tavella, le chargé de communication de l'Ehpad Sainte-Catherine-Labouré, ne cache pas que ce cluster a éprouvé tout le monde. Confinée, "elle a vécu un triple enfermement : dans son fauteuil roulant, dans sa chambre et sans visite". "Alors son anniversaire, ça nous revigore, on va s'en servir pour redonner la vie", ajoute-t-il.