La "Fête à Macron" : manif à risque ou manif festive ?

Le contexte est, d'abord, différent. Mardi 1er mai, les black-blocs avaient annoncé leur mobilisation sur les réseaux sociaux, et la date était aussi particulière : "La date du 1er mai 2018 apparaît comme une belle occasion de fêter à notre manière le cinquantenaire du soulèvement", expliquaient-ils dans l'appel aux troupes, promettant "une journée en enfer". Au point que la veille, la préfecture avait envoyé un communiqué plutôt alarmant aux rédactions, annonçant un "risque de trouble à l’ordre public", et pointant "des militants de groupes contestataires qui entendent s’en prendre violemment aux forces de l’ordre et aux symboles du capitalisme." Pour l’instant, à deux jours de la "fête à Macron", aucun appel du même type ne court sur les réseaux sociaux. Mais, comme le pointent aussi les autorités, s’ils étaient particulièrement nombreux le 1er mai, environ 1.200, ces militants extrémistes s’invitent de plus en plus régulièrement dans les manifestations. Seront-ils là samedi ? Impossible encore de le savoir.





Pour le gouvernement, la Fête à Macron est un rassemblement qui n'est pas sans risque. Depuis le Cher, où il était en déplacement, Edouard Philippe en a "appelé à la responsabilité de chacun", et insisté sur le poids des mots : "Je dis que quand on est un responsable politique ou syndical, on doit toujours faire attention à ce qu’on dit. Quand on dit 'faisons la fête à Macron', ça peut être festif ou irrévérencieux, je n’ai pas de problème, mais pour d’autres ça peut être beaucoup plus brutal."





Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a enfoncé le clou jeudi matin, en disant, sur France Inter, craindre de nouvelles "violences". Et dénoncé lui aussi le langage utilisé : "Dans le langage populaire, 'faire la fête à quelqu'un' ça peut avoir une double signification, il y a un côté sympathique et festif et puis il y a un côté plus violent 'on va lui faire sa fête'", a-t-il dit. "Donc on craint aussi que des violences puissent avoir lieu et donc il est normal qu'on renforce les dispositifs de sécurité pour permettre à nouveau aux manifestants le droit de manifester". Contactée, la préfecture de police indique qu’elle devrait communiquer vendredi, sur un éventuel dispositif adapté spécialement à des risques pour cette marche de samedi.