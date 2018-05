La "Fête à Macron" sous haute surveillance : 2000 forces de l'ordre le long du cortége à Paris samedi

Mercredi et jeudi, le gouvernement avait mis un petit coup de pression, invoquant le faut que la Fête à Macron n'était pas sans risque. Depuis le Cher, où il était en déplacement, Edouard Philippe en a "appelé à la responsabilité de chacun", et insisté sur le poids des mots : "Je dis que quand on est un responsable politique ou syndical, on doit toujours faire attention à ce qu’on dit. Quand on dit 'faisons la fête à Macron', ça peut être festif ou irrévérencieux, je n’ai pas de problème, mais pour d’autres ça peut être beaucoup plus brutal."





Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux avait enfoncé le clou, en disant, sur France Inter, craindre de nouvelles "violences". Et dénoncé lui aussi le langage utilisé : "Dans le langage populaire, 'faire la fête à quelqu'un' ça peut avoir une double signification, il y a un côté sympathique et festif et puis il y a un côté plus violent 'on va lui faire sa fête'", a-t-il dit. "Donc on craint aussi que des violences puissent avoir lieu et donc il est normal qu'on renforce les dispositifs de sécurité pour permettre à nouveau aux manifestants le droit de manifester".