La fête de la sardine s'est déroulée le 5 mai dernier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Vendue frais ou en conserverie, la sardine est un incontournable à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Pêchée entre mai et octobre, elle est au cœur de l'économie de la ville. Le 5 mai dernier, les habitants ont fêté l'arrivée des bateaux de pêche, qui lance la saison 2018. Les pêcheurs en ont rattrapé près d'une tonne. C'était l'occasion de déguster des plats à base de ce poisson bleu, réputé excellent pour la santé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.