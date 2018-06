La fête de la transhumance, une tradition et un partage

A l'Espérou, un village de 260 habitants, dans le Gard, la fête de la transhumance attire les visiteurs venus de tout le pays pour voir passer les troupeaux. De loin, le son des cloches des brebis annonce leur arrivée. Les bergers les laissent se reposer avant l'assaut des montagnes où elles vont y rester durant tout l'été. C'est l'occasion aussi pour les plus de 10 000 vacanciers de goûter aux produits du terroir qui leur sont présentés.



