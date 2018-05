La fête des mères, la plus importante journée de l'année pour les fleuristes

A l'approche de la fête des mères, les fleuristes sont sous tension. Offrir un bouquet de fleurs aux mamans pour cette journée spéciale leur fera plaisir. À Carbonne, en Haute-Garonne, les fleuristes ont déjà reçu de nombreuses fleurs, notamment la rose, le lisianthus et la pivoine pour cette occasion. Les bouquets champêtres aux couleurs tendres ont la cote cette année.



