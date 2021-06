La fin du masque dehors et du couvre-feu : cette respiration qu'on n'attendait pas si tôt

Une décision prise au regard de la baisse des indicateurs, et ce, même avec la réouverture des terrasses. Si certaines communes avaient déjà supprimé l’obligation de porter un masque à l’extérieur, comme Bourges ou Arcachon, cette fois-ci, la mesure est nationale. Après des mois d’une circulation accrue du virus et de contraintes, les Français peuvent enfin souffler. Et alors que le pays a été sous couvre-feu pendant 245 jours (celui-ci avait été instauré dès le 17 octobre dernier dans les grandes villes), c’est comme un cri du cœur pour cet internaute sur Twitter : "Plus de couvre feu à partir de dimanche enfin après 8 mois c’est trop".

"Euro, plus de couvre feu, plus de port de masque… what a time to be alive", s’exclame une internaute, tandis qu'un autre y voit une période particulièrement propice à "la bringue", alors que l’Euro et ses matchs souvent suivis de célébrations viennent de démarrer. Qu’à cela ne tienne, certains ont déjà des projets bien concrets avec le retour de la bamboche : "Plus de couvre feu ?? Les tuileries et les invalides vont brûler la semaine pro, ils sont pas prêts." La joie, la fête et la liberté sont autant de sentiments véhiculés ce mercredi après-midi sur les réseaux sociaux : "C’est formidable ce qu’il se passe", "ça sent les vacances", "je me sens revivre".