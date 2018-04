La floraison du muguet s'est accélérée

Selon une tradition datant de la Renaissance, le 1er mai, on offre un brin de muguet à ceux qu'on aime pour leur porter chance. Et pour la grande joie des producteurs, sa floraison est plus rapide en 2018. Cela résulte notamment de la hausse des températures. Dans les exploitations, on commence à cueillir le muguet pour qu'il soit prêt pour le grand jour. Afin de préserver son parfum et ses fleurs, il est conservé à une température de 0°C.



