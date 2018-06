La fondation 30 Millions d'Amis lance sa nouvelle campagne

Avec son nouveau clip, la fondation 30 Millions d'Amis envoie un message fort à l'adresse des maîtres. Le but est de sensibiliser ces derniers à ne pas abandonner leurs animaux de compagnie. En Seine-et-Marne, 75 chiens et 114 chats ont été recueillis au refuge de la Tuilerie. L'équipe est confrontée à une dizaine d'abandons par semaine. L’allergie, le déménagement, le mariage, le divorce et l'arrivée des enfants en sont les principales causes.



