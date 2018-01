La Fondation du Dunkerquois Solidaire annonce la création de premiers emplois

La Communauté urbaine de Dunkerque a créé la Fondation du Dunkerquois Solidaire. Elle consiste à créer de l'emploi avec la collecte de dons financiers. Grâce à la générosité des habitants et entreprises du territoire, les efforts ont porté ses fruits. Les bénéficiaires des dons à l'emploi témoignent.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.