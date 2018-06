La France, championne de cyclotourisme

En plus de ses nombreux atouts, notre pays est également la première destination des cyclotouristes en Europe. 20 000 kilomètres de pistes cyclables au total. Et certaines d'entre elles sont vraiment somptueuses. En Ardèche, huit millions d'euros ont été investis dans le cyclotourisme. Cela permet notamment d'attirer des vacanciers qui dépensent en moyenne 30% de plus que les touristes classiques. La ViaRhôna, 815 kilomètres de voie cyclable, permet de développer l'économie locale.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.