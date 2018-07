"La France en 2CV", épisode 3

Cet été, Corinne Magne, Stéphane Deperrois et Emmanuel Coppo vous accompagnent sur la route à bord de leur célèbre 2CV rose. Dans ce troisième épisode, nos journalistes vous font découvrir Bagnoles-de-l'Orne. Cette commune est célèbre en tant qu'unique station thermale de l'Ouest du pays.



