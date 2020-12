La France "loin de l'objectif" des 5.000 cas par jour : la mise en garde de Jérôme Salomon

"Malgré tous nos efforts, nous sommes toujours face à un risque élevé de rebond épidémique", a averti Jérôme Salomon au cours d'un point presse, observant que "depuis quelques jours, le niveau des contaminations quotidiennes ne baisse plus". Il prévient : "la saison hivernale sera très difficile". Selon lui, si l'épidémie persiste, c'est parce que les conditions hivernales sont réunies et non à cause de "modifications de comportement des Français".