La France est en déficit d'ensoleillement depuis le 1er janvier 2018

L'ensoleillement est en berne depuis le début de l'année 2018. Cela peut s'expliquer par des passages nuageux en permanence au-dessus de la France. Du coup, les rayonnements solaires ne sont pas parvenus à les traverser. D'où un déficit d'ensoleillement dans la quasi-totalité de l'Hexagone. Les détails avec Louis Bodin, présentateur de la météo sur RTL et TF1.



