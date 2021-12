La fraude sociale génère-t-elle vraiment 100 milliards d’euros ?

Celles-ci renvoient "clairement à l’obtention intentionnelle et indue de transferts en espèces ou en nature permettant de couvrir différents risques sociaux, à l’exclusion, donc, de la fraude aux cotisations sociales", d’après la définition retenue par l’Insee ou la Dress et citée par l’Assemblée nationale dans un rapport de 2019 . Mais à combien sont-elles évaluées en France ?

En 2020, la Cour des comptes a rédigé un rapport sur le coût de la fraude aux prestations sociales, à la demande de la commission des affaires sociales du Sénat. Elle rapporte qu’"en 2019, les principaux organismes sociaux ont détecté 1 milliard d’euros de préjudices subis ou évités au titre de fraudes avérées ou suspectées" et que "ce montant connait une augmentation continue". En 2017, l’organisme estimait cette perte à 850 millions d’euros.

Voilà ce que l’on peut dire des préjudices repérés et enregistrés par ces organismes en 2019 : ils ont coûté 323 millions d’euros en 2019 aux caisses d’allocations familiales, 286 millions d’euros à l’Assurance maladie ou encore 160 millions d’euros aux caisses de retraites. "Toutefois, en l’absence d’estimation du montant des fraudes pour la plupart des prestations, la portée des progrès réalisés ne peut être appréciée et l’impact des contrôles réalisés demeure faible", nuance la Cour des comptes.

Autrement dit, le volume de la fraude sociale n’a pu être estimé précisément par l’institution à cause du manque d’enquêtes effectuées par les organismes de protection sociale ou le flou entre les erreurs manifestes et les fraudes réelles. Et ce flou incite à des calculs nettement plus hauts, mais pas vérifiés pour autant. Comme celui de Charles Prats, ancien magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude, qui l'évalue à plus de 50 milliards d'euros par an.