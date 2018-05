La Grande Roue de Paris vit ses derniers moments

La Grande Roue de Paris va être démontée samedi 19 mai 2018. Bien qu'elle soit devenue une célébrité et qu'elle ait inspiré d'autres capitales, la mairie de Paris n'en veut plus. Depuis 1999, elle était sur la place de la Concorde. Mais elle gâcherait une des plus belles perspectives du monde. Marcel Campion, le propriétaire, use ses derniers recours auprès du conseil d'Etat. Selon lui, le contrat de six années d'exploitation vient d'être rompu par la mairie, lui causant de grands préjudices. Les Parisiens sont conviés à faire un dernier tour gratuit et apporter leur soutien.



