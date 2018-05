La grève à la SNCF a provoqué d'importantes perturbations

Pour le neuvième épisode de grève à la SNCF, les perturbations sont plus importantes que celles de la semaine du 7 mai. En effet, en cette 18ème journée de manifestation, les bouchons ont dépassé les 500 kilomètres en Île-de-France. Pas plus d'un TGV, d'un TER et d'un Transilien sur trois sont en circulation. Et selon la direction, le nombre de grévistes a doublé. À Marseille, la circulation ferroviaire a été interrompue à cause d'une panne de courant générale et d'une manifestation sur le quai et aux abords de la gare.



