La grève à la SNCF : les hôteliers tirent la sonnette d'alarme

Pour rappel, la grève des cheminots a débuté le 3 avril. Jusqu'ici, elle a coûté 400 millions d'euros à la société, selon la direction. Les conséquences de cette mobilisation sans fin ne sont pas moindres. Du côté des hôteliers, les pertes sont très importantes. A Arcachon par exemple, ils ont perdu jusqu'à 20% de leurs clients au mois d'avril et au mois de mai. Notons que le treizième épisode de grève à la SNCF reprend ce 1er juin.



