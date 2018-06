La grève à la SNCF vit-elle ses derniers jours ?

Cette grève à la SNCF est la plus longue de ces trente dernières années. L'Unsa, l'un des principaux syndicats de l'entreprise, a décidé d'arrêter à la fin de ce mois de juin. Elle estime avoir reçu des concessions intéressantes de la part du gouvernement. La CGT, qui représente 35% des cheminots, quant à elle, veut continuer la grève pendant l'été. L'intersyndicale que l'on annonçait très agitée vient de s'achever. Le front est clairement fissuré.



