La grève de la SNCF n'en finit pas

Le retour des vacances s'annonce déjà difficile pour les usagers qui doivent rentrer en train. La SNCF entame ce samedi 12 mai sa neuvième période de grève. Or, même les jours de travail des cheminots, certains trains ne fonctionnent pas, sans que les passagers n'en soient informés au préalable. Les habitants des Alpes, excédés par cette situation, sont notamment les plus touchés. Les trajets se rallongent parfois de plusieurs heures et les usagers sont de plus en plus désabusés de la désorganisation de la société ferroviaire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.