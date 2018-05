La grève SNCF aurait déjà coûté "300 millions d'euros" : de quoi parle-t-on exactement ?

Ce montant, "on pourra l'établir après", a précisé Mathias Vicherat, confirmant que cela ne comprenait pas les mesures commerciales annoncées pour "reconquérir" les clients, ou même les mesures de "compensation" déjà prises, comme le remboursement à 50% des abonnements TER ou celui des abonnements TGV pour le mois d'avril.





En outre, affirme le directeur adjoint de la SNCF, "au fur et à mesure de la grève, on a beaucoup plus de trains qui roulent, et de plus en plus de monde dans les trains", ce qui indique logiquement que le coût de la grève devrait s'amenuiser au cours du temps.





Sollicité par LCI, Fabien Villedieu, délégué syndical Sud-Rail, s'estime incapable de confirmer ou d'infirmer ces montants. "C'est très difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que la grève coûte cher. Il y a moins de billets vendus, et le remboursement des abonnements constitue une perte directe. Après, il y a sans doute un effet d'annonce. Il faut savoir qu'il y a un coût, mais aussi un coût psychologique : Guillaume Pepy est en train de se couper des cheminots".