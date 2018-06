La grotte de Lourdes se retrouve sous les eaux

La commune de Lourdes fait face à une nouvelle crue. Pour cause, le gave de Pau est sorti de son lit. Conséquence : la grotte du village se retrouve sous les eaux. Les pèlerins venus du monde entier n'ont malheureusement pas pu y accéder ce 14 juin.



