La hausse des prix des carburants menace l’existence des stations-service à la campagne

En quelques mois, les prix du gazole ont connu une hausse de 14% et le sans plomb 95 de 10%. Cette hausse est une source d’inquiétude pour les gérants des stations d'essence dont l'existence se trouve menacée. D’ailleurs, dans le pays, le nombre de ces services de proximité à la campagne ne cesse de se réduire au profit des grandes surfaces et des groupes pétroliers. Pourtant, les pompes à essence sont indispensables pour les habitants.



