La hausse des températures annonce les activités estivales avant l'heure

Après la fraîcheur, les températures remontent doucement mais sûrement. Un week-end ensoleillé s'annonce. Et on pourra encore apprécier le beau temps en semaine avec les deux jours fériés du 8 et du 10 mai. A Strasbourg, dans le quartier de La Petite France, les touristes et les Strasbourgeois célèbrent l'été avant l'heure. Que ce soit sur la terrasse ou en bateau, les activités ne manquent pas pour profiter du soleil. Les hôtels suivent également le rythme, neuf chambres sur dix ont été réservées.



